Le maire de Rosporden confondu avec un conseiller d'Éric Zemmour dans une bande-dessinée

C'est une méprise qui agace le maire de Rosporden. Dans ElyZée, une BD parue le 10 mars dernier qui se projette dans l'après présidentielle, on reconnait très bien l'élu du Finistère, présenté comme l'un des bras droits d'Éric Zemmour. Si proche qu'il serait amené à devenir conseiller du candidat d'extrême droite s'il venait à être élu. C'est d'ailleurs le synopsis de cet ouvrage de Francis Durpaire et Farid Boudjellal : ils y imaginent les 100 premiers jours d'Éric Zemmour à l'Élysée. Mais les auteurs se sont trompés de Michel Loussouarn. Ils ont confondu le maire de gauche avec un homonyme, un ancien militaire lyonnais qui gravite dans les milieux d'extrême droite, et dont la photo est, il est vrai, beaucoup plus difficile à trouver que celle de l'élu breton.

Je n'ai pas envie d'avoir à me justifier dans quelques années"

"Le mouvement s'est mis en ordre de marche. Tout est prêt pour relayer votre message dans les territoires", voilà ce que dit le sosie du maire de Rosporden en page 14. Une bourde qui ne fait pas du tout rire l'élu. "C'est toujours dérangeant quand on est une personnalité publique, qui plus est engagée politiquement à gauche, d'être assimilé à un conseiller d'un candidat d'extrême droite." Le maire breton, alerté par les réseaux sociaux, dénonce le manque de rigueur des auteurs. "Une simple recherche sur un moteur de recherche permet d'identifier qui est qui en 5 minutes."

Michel Loussouarn n'apparait que dans 2 vignettes. Insuffisant selon son avocat pour demander le retrait de la BD. Il devra se contenter des excuses de l'éditeur et de la promesse d'un erratum glissé dans chaque exemplaire.

"La bande dessinée, on la retrouvera dans quelques années, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Il y aura toujours des exemplaires dans des médiathèques ou je ne sais où, et je serai toujours dedans. Donc ça me pose un petit souci" conclut l'édile de Rosporden.