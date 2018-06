Sur les murs encore quelques traces de l'ancienne mairie, un plan du village de 650 habitants et une déclaration des droits de l'homme. Le maire Daniel Jopek a de nombreux souvenirs dans cette grande maison de la fin du 17° siècle qui pendant longtemps a servi d'école

Je me souviens qu'on disait à l'instituteur : Msieur on peut cirer vos chaussures, et on allait en dessous de son bureau cirer ses godasses ! c'était extraordinaire. Et puis en tant que maire, j'ai les souvenirs d'élections, de mariages, réunions d'associations...on avait une belle activité dans cette mairie