Mais c'est quoi ces champs violets entre Quelaines-Saint-Gault et Château-Gontier ?

Au premier regard, sur la Départementale 1, on penserait à du lin ou à de la lavande. Mais ce n'est pas du tout ça !

Eh non, c'est de la phacélie ! Une plante violette très courante mais un peu trompeuse, reconnaît Loïc Poutier, propriétaire de 60 hectares de cultures à Loigné sur Mayenne. "Ça fait un peu de couleur hein ! Quand on voit des champs violets, on peut se poser des questions", explique-t-il.

Loïc Poutier, dans son champ de phacélie à Loigné-sur-Mayenne © Radio France - Fabien Burgaud

Alors, la phacélie, c'est quoi ? Une interculture, que l'on plante après les moissons et avant la prochaine semence. Le cultivateur n'a pas le choix depuis dix ans. "Avec la PAC, on est obligés d'avoir une interculture. C'est pour éviter l'érosion des sols, ça garde l'azote. Et après on enfouit ça pour en faire un engrais vert et mettre moins d'engrais chimiques pour la future culture de maïs", explique-t-il.

C'est écologique mais aussi pratique pour la parties de chasse, les animaux peuvent s'y cacher. Seul bémol : il faut travailler un peu plus, s'occuper de la plante entre août et avril. "On s'y fait, mais ce sont des vacances en moins" regrette Loïc Poutier. Et ça sent évidemment moins bon que le lin ou la lavande !