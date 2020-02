Mais où est donc le grand gagnant du loto en Vendée ?

Vendée, France

En Vendée, on se regarde en chien de faïence : est-ce notre voisin ? Notre collègue ? Notre médecin qui a remporté neuf millions d'euros au loto le samedi 1er février dernier ? La Française des Jeux attend le coup de fil du gagnant depuis maintenant près de deux semaines, alors que d'habitude, les nouveaux millionnaires se manifestent - et on les comprend - dès les premiers jours.

À partir du tirage, le gagnant a 60 jours pour se manifester, sinon, il perd son gain... A-t-il jeté ou égaré son ticket ? A-t-il un abonnement à la FDJ sur cinq semaines qui l'empêcherait de réclamer son chèque ? Il lui reste jusqu'à la fin mars pour se manifester.

