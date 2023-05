"Mais qu'est-ce qui se passe dans ce match ?", quand Timothée Chalamet regarde les matchs de l'ASSE

L'acteur franco-américain, Timothée Chalamet, a été propulsé sur le devant de la scène grâce à son rôle d'Elio Perlman dans Call Me by Your Name/

L'acteur Timothée Chalamet serait-il un fan de l'ASSE ? Dans un story postée sur son compte instagram ce lundi [vidéo courte et éphémère, publiée sur les réseaux sociaux NDLR], l'acteur franco-américain, plusieurs nominé pour ses rôles et révélé au grand public par le film romantique Call Me by Your Name, semble se régaler en visionnant le match des Verts ce week-end. Dans sa story, on voit une main tenir un téléphone portable sur lequel se joue le match de l'ASSE contre l'En avant Guingamp. La séquence montre le but d'Ibrahima Wadji, à la 87e minute, qui donne la victoire aux Verts, 3 à 2 . La conclusion d'un match complètement renversant où les Bretons auront largement mené la première période et dominé l'ASSE 1-2 jusqu’à la 82e minute. Mais les Verts ont retourné le match et remonté au score en cinq minutes, faisant basculer Le Chaudron dans l’euphorie.

Sur la séquence vidéo filmée dans la story par Timothée Chalamet, on entend le commentateur s'exclamer, " il y a le feu !! Le feu ici !!", puis un hurlement de joie au moment du but de Wadji "ouhaaaaaaa ! Wadji !! C'est de la folie pure ! Trois à deux pour les Verts ! Mais qu'est-ce qui se passe ?" Et l'acteur, que l'on entend rire tout au long de cette séquence, de reprendre, hilare, "putain qu'est-ce qui se passe dans ce match ???".

Si on sait toujours pas vraiment ce qu'il s'est passé dans ce match, (ni si Chalamet est une inconditionnel des Verts), on sait en revanche que les hommes de Laurent Batlles n'ont pas lâché et reviennent avec une victoire qui fera date dans l'histoire du Chaudron.

La fin de match totalement folle des Verts contre Guingamp, filmée par Timothée Chalamet. - Instagram de Timothée Chalamet

Le résumé du match

