Mais quel est ce drapeau qui flottait sur la Tour Eiffel ce mardi ?

Il a intrigué les Parisiens et les passants une bonne partie de l’après-midi. Un immense drapeau blanc a flotté sur un côté de la Tour Eiffel, ce mardi à Paris. Des « tests » a d’abord tweeté mystérieusement la Ville de Paris. C'était un essai en vue des JO de Paris 2024.

La Tour Eiffel a attiré l’œil des curieux ce mardi après-midi. Sur l’un des côtés, flottait au vent un immense drapeau blanc avec des couleurs et quelques inscriptions difficilement déchiffrables. « Des tests » a tweeté la ville de Paris à la mi-journée pour répondre aux très nombreuses questions des Parisiens passant par là. « Vous avez aperçu quelque chose d’inhabituel sur @LaTourEiffel ? C’est normal, des tests y ont lieu aujourd’hui Plus d’infos très prochainement », faisait patienter la mairie.

« Une intervention est en cours en lien avec la préfecture. L'intervention est sous contrôle », indique un peu plus en détails le service communication à France Bleu Paris, avant, finalement, de lever le suspens en fin de journée. Il s’agissait en fait d'un essai en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. "C'était nous", tweet le comité organisateur ce mardi soir. "Après une phase d’échauffement, on vous donne rendez-vous le 8 août pour la première cérémonie des Jeux de #Paris2024 !", explique plus précisément le compte Twitter des JO de Paris. Le 8 août, date de clôture des JO de Tokyo, aura en effet lieu une cérémonie de passage de flambeaux.