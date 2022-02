Malemort vote une motion pour exiger la présence du soleil lors de son carnaval

Ça va barder à Malemort le jour du Carnaval ! Le soleil a intérêt à être là ! Le Conseil municipal de la commune a voté une motion pour exiger sa présence durant les deux jours de défilé des chars fleuris, les 2 et 6 mars.

Le soleil est attendu de pied ferme à Malemort le mercredi 2 mars et le dimanche suivant. Ce sont les dates du traditionnel carnaval de Malemort. Pour être sûr que le soleil soit au rendez-vous, où se pressent chaque année des milliers de personnes, le Conseil municipal de la commune a voté une motion pour exiger sa présence.

Annulé en 2021

Car il ne faut pas que la fête soit gâchée cette année. "Malemort va enfin retrouver son carnaval après le covid qui nous a fait des misères et où on n'a pas eu le droit de se masquer à Malemort" plaisante le maire Laurent Darthou rappelant que l'édition 2021 avait dû être annulée. Alors "le Conseil municipal a décidé à l'unanimité qu'il y aurait du beau temps".

Une plainte à la gendarmerie

Une facétie tout ce qu'il y a de sérieux ironise le maire. _"_J'ai deux agents assermentés qui vérifieront à 14h30 précisément le mercredi et le dimanche que le soleil est bien présent. Et gare si ce n'est pas le cas. La commune de Malemort est maintenant dotée d'une gendarmerie qui a ouvert il y a quelques jours. ce n'est pas un hasard. S'il n'y a pas le soleil le mercredi et le dimanche (...) nous irons porter plainte". Le divin Râ est prévenu donc !