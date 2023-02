Malgré l'interdiction de se baigner, la source Croizat attire toujours autant

Pas moins d'une trentaine de personnes profitent des bains chauds de la source Croizat, située sur la commune du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), ce dimanche après-midi. Des jeunes mais aussi des familles et des personnes plus âgées se répartissent dans les deux bassins. L'un offre une eau à environ 36 degrés et l'autre à 38. La source peut compter sur ces habitués, comme Shaidy, venu avec sa copine Camille. Cela fait 10 ans qu'il fréquente le site : "C'est le paradis, assure-t-il. Des endroits comme ça, en pleine nature où il n'y a aucune technologie autour de toi c'est le top".

Pierre lui habite à 35 kilomètres du Mont-Dore, mais c'est la toute première fois qu'il expérimente l'eau chaude de la source. Il apprécie "cette nature et ce lieu conviviale". Des touristes viennent également faire trempette. Axelle est venue avec une bande d'amis, elle découvre l'Auvergne et la source Croizat : "C'est super agréable ! On a pas l'impression d'être en plein hiver, c'est assez marrant de voir la neige autour".

Une baignade normalement interdite

Si sur place le succès des bains chauds de la source Croizat ne fait aucun doute, la baignade est normalement interdite depuis 2016, suite à un arrêté municipal. Par ailleurs, en avril 2021, la mairie de la Bourboule, propriétaire du site, avait fait détruire les infrastructures autour de la source, mais depuis deux bassins ont été reconstruits de manière clandestine. Aujourd'hui le maire de La Bourboule, François Constantin, souhaite "le retour de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique" sur le site.