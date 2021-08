En pleine crise épidémique, une famille de Mayennais part en vacances en Guadeloupe

Ils ont quitté la Mayenne... pour se retrouver confinés en Guadeloupe ! Originaires de Larchamp, dans le Nord-Mayenne, Pierre-Marie Douinot, sa femme, ses enfants et ses beaux-parents sont arrivés sur le bord de mer de Deshaies (Guadeloupe), mercredi 11 août. Un voyage estival de deux semaines sur l'île de Basse-Terre.

Ils arrivent pourtant en plein regain de la pandémie dans le département. Sur cette île de 400.000 habitants, on compte près de 2000 nouveaux cas positifs au Covid-19 par jour, selon le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte.

En réponse à cette quatrième vague de contamination dans le pays, les autorités ont renforcé le confinement déjà en place depuis une semaine : à partir du vendredi 13 août, la zone de déplacement autorisée est réduite à cinq kilomètres autour du domicile, les restaurants et les lieux culturels doivent fermer et le couvre-feu est avancé à 19 heures.

Nager reste possible

Mais ces annonces n'ont pas effrayé l'agriculteur Pierre-Marie Douinot, qui avait prévu ces vacances depuis longtemps.

On craignait le confinement, mais il est tombé malgré tout. Mais le ministère des Outre-mer a fait comprendre qu'il n'était pas là pour embêter les touristes.

Surtout, c'est le droit d'accéder aux plages qui a rassuré ce père de famille : "Ça reste autorisé pour les activités dynamiques et sportives. Pour nous ça nous convient, surtout que ce n'est pas le premier séjour de mes beaux-parents. Eux, ce qui les intéresse, c'est le repos, la mer et la nage. A partir du moment où on nage, ça rentre dans le cadre des loisirs sportifs", estime l'agriculteur mayennais.

Pierre-Marie, en vacances en Guadeloupe : "On avait prévu d'aller au restaurant, clairement ça tombe à l'eau" Copier

Une interprétation des règles à risque : le préfet de Guadeloupe a menacé de fermer les plages dès le week-end du 15 août si le protocole n'est pas respecté.

Impossible de visiter les rhumeries

Les restrictions sanitaires perturbent pourtant un peu son programme de vacances. Il avait prévu d'aller une ou deux fois au restaurant pendant son séjour, mais c'est impossible avec les nouvelles mesures en vigueurs.

Clairement ça tombe à l'eau, mais ce n'est pas une énorme déception : on va s'organiser, acheter notre nourriture sur les marchés et consommer dans notre location.

Autre déconvenue : la famille avait prévue de visiter les rhumeries de Guadeloupe, mais elles sont fermées. Mais ça ne gâchera pas les vacances de Pierre-Marie et sa famille : "L'objectif c'est de profiter du beau temps, du poisson et des fruits et légumes locaux, et changer d'air."