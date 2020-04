Malgré le coronavirus, les Regina d'Ille-sur-Têt fêtent Pâques... en vidéo !

Cette année, Julien Selva, le chef de coeur, n'a pas pu diriger ses choristes dans l'église de la commune catalane. Pour la première fois depuis 1891, aucun chant n'a résonné dans l'édifice.

"Pendant les guerres, ou les moments politiques historiques, les processions de Pâques avaient été annulées. Mais les chants, eux, avaient été maintenus" relate le directeur musical. L'épidémie de coronavirus, et le confinement qui va avec, auront été plus forts... Mais la tradition a tout de même était en partie respectée. "C'est le _jour le plus important de l'année à Ille-sur-Têt_, quoi qu'il arrive il fallait le célébrer !"

L'heure, c'est l'heure

Afin de proposer malgré tout un moment de partage, les Regina ont réalisé une vidéo, disponible sur Youtube, où on les voit, et surtout, on les entend chanter et jouer des instruments... Enfin pas tout à fait.

"Nous avons 130 chanteurs en tout, mais seulement 45 ont pu s'enregistrer en vidéo." précise Julien Selva. "Et afin d'assurer vraiment une qualité sonore, ce n'est pas leur chant en direct que l'on entend, mais des enregistrements issus de notre CD".

Un moyen de fêter ce jour particulier, alors que les choristes répètent normalement huit fois avant Pâques, et que les musiciens ont pour habitude de travailler une journée entière sur les notes.

Pour respecter jusqu'au bout la tradition, la vidéo n'a été accessible qu'à partir de 8h du matin ce dimanche, soit l'horaire où le premier chant a lieu habituellement dans l'église. "À 8h, j'ai aussi reçu beaucoup de messages et de vidéos, où des gens se réunissaient pour chanter ensemble, depuis chez eux." Des témoignages venus des quatre coins de la France : d'ordinaire, le week-end de Pâques est celui où les "expatriés" d'Ille-sur-Têt reviennent en terre catalane.

Pour couronner le tout, la mairie a même diffusé les chants dans les hauts-parleurs de la commune ce dimanche !