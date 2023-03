Mamette, mamie, mamée... quel surnom pour les grands-mères en Provence ?

Les surnoms ne manquent pas pour désigner ses grands-mères. Ce dimanche, les "mamies" et les "mémés" sont honorées. Des surnoms classiques qu'on retrouve dans toute la France. Mais les petits Provençaux sont parfois plus inventifs.

D'abord, il y a le "mamie" qui sert de préfixe, auquel on rajoute sa petite touche personnelle, comme Lucien, dix ans, pour qui c'est **"**mamie Cat", un diminutif du prénom de sa grand-mère, Marie-Catherine. D'autres y ajoutent les noms de famille ou encore une indication géographique. C'est le cas de Louis : "Il y a mamie Roiron parce que c'est son nom de famille, et mon autre grand-mère c'est mamie d'Essarts, parce qu'elle habite aux Essarts, en Vendée".

Mamie 103 car elle a... 103 ans !

Mais le préféré de France Bleu Provence, c'est le petit nom choisi par Louis. Un surnom évolutif pour son arrière-grand-mère, "C'est mamie 103, parce quelle a 103 ans. L'année dernière c'était mamie 102".

Il y a aussi les enfants qui ont leurs petites trouvailles personnelles, comme Roméo, trois ans, pour qui c'est "Mimi et Bobo". Le jeune Sandro, neuf ans, s'amuse avec l'origine de ses grands-mères "Il y a Mani et Poti. Mani, ça veut dire cacahuète en espagnol et Poti ça désigne une petite fleur de coton en Argentine".

Pragmatique, Gabrielle, douze ans souhaite bonne fête à Maroussia et Françoise, ses deux grands-mères qu'elle appelle par leurs prénoms. On entend aussi des Granny, Mamé, Mamoune ou bonne-maman (!). Pour un sobriquet typiquement provençal, il y a "Mamette", utilisé quasi-exclusivement dans le Gard et les Bouches-du-Rhône.