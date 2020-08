Manche : les grosses patates de Jean-Louis

C'est presque devenu une habitude dans le jardin de Jean-Louis Quenault à Saint-Germain-le-Gaillard : des légumes XXL ! Ce retraité est un passionné, il possède trois potagers et prend plaisir à les entretenir. Tant et si bien d'ailleurs que l'an dernier il a récolté un chou de 9,300 kg. Un record avec sa tomate de 800 grammes, sa betterave de 3,300 kg, ses oignons de 550 grammes, sa citrouille de 73 kgs…Et cette année c'est une pomme de terre qui attire tous les regards : elle pèse 1,4 kg. "J'ai jamais vu ça une pomme de terre aussi grosse" Pour Jean-Louis Quenault la clé du succès c'est : l’utilisation de sa tonte de pelouse. "Le seul engrais que j’utilise, c’est la tonte de pelouse réduite en compost, il y a beaucoup d'azote. Et puis il y a quelques années je mettais aussi du varech, c'est peut-être ça mais je cultive aussi ma terre. J'ai toujours de beaux légumes".

La pomme de terre, Jean-Louis c'est ce qu'il va en faire : "je vais la mettre en chambre froide pour la conserver le plus longtemps possible".

Jean-Louis qui souhaite planter bientôt des pieds de vigne dans un champ qu’il a acquis récemment. Il y a déjà planté plus de 680 arbres!