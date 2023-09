Manche : ses chiens ont tourné dans le dernier film de Luc Besson

Luc Besson revient au cinéma après 5 ans d'absence et sort en salles ce mercredi 27 septembre son dernier film "Dogman". C'est l'histoire d'un enfant, meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l’amour que lui portent ses chiens. Des chiens manchois ! Issus de l'élevage des Bergers du Désert/Chez OUAF Benoît Scelles à Saint-Laurent-de-Terregatte près d'Isigny-le-Buat dans le sud-manche. Cela fait 35 ans qu'il élève des chiens bergers mais il est aussi très demandé par le monde du cinéma. Certains de ses chiens ont tourné notamment pour le dernier opus des "3 Mousquetaires" avec Vincent Cassel en avril dernier mais aussi pour de nombreux films et téléfilms.

ⓘ Publicité

Luc Besson, Muriel Bec et Benoît Scelles à l'avant première de Dogman le mercredi 13 septembre au Mans.

Le coup de fil d'une amie

Il y a un an et demie Muriel Bec, dresseuse d'animaux pour le cinéma appelle Benoît Scelles à Saint-Laurent-de-Terregatte. Ils se connaissent bien, ils sont amis depuis des années : "et c'est là qu'elle me dit que Luc Besson cherche des chiens pour son prochain tournage". Le réalisateur possède un château en Normandie à La Trinité-des-Laitiers dans l'Orne. Benoît Scelles dit oui et l'aventure commence. 10 de ses chiens sont alors choisis "des chiens genre la Belle et le Clochard, à la présence extraordinaire qui obéissent au doigt et à l'œil et capables de s'adapter à n'importe quel tournage".

Jour de tournage avec la petite Berger des Pyrénées "Plume"

Punkie petite chienne star

Parmi les chiens de Benoît Scelles qui ont tourné pour Luc Besson il y a celle que tout le monde du cinéma veut : "Punkie", une berger Picarde de 4 ans qui, c'est simple, crève l'écran. "Elle est extraordinaire, elle aime bien faire et elle a un petit côté cabotine aussi" assure Benoît Scelles. Luc Besson est un amoureux des animaux, il possède un château dans l'Orne à La Trinité-des-Laitiers sur un domaine de 160 hectares où s'épanouissent des cerfs et des biches. "Il avait fait construire un super chenil et les personnes sur le plateau de tournage étaient très sensibles au bien être des chiens. ce qui est essentiel car les chiens ne fonctionnent qu'à l'instinct."

Le Bouvier des Ardennes "Jesper" sur le tournage de Dogman.

"Le pape de la réalisation"

Tourner avec Luc Besson pour l'éleveur manchois Benoît Scelles "c'est la consécration, c'est le réalisateur quand même du Grand Bleu, Nikita, Léon, Le 5e élément ! J'ai rencontré le pape de la réalisation. Je vis un rêve éveillé. Luc Besson est extraordinaire, je suis comme un gamin dans un magasin de jouets." Luc Besson dont la maman surnommée Dadou a réservé un chien de l'élevage manchois de Benoît Scelles : "j'avais nu jeune beauceron qui était sur le tournage elle m'a dit Benoît je veux le même je lui ai dit que je n'en avais pas pour le moment mais que dès qu'il y en aurait un je l'appellerai". Benoît Scelles ira lui bientôt se glisser dans une salle obscure pour revoir "ses compagnons" au cinéma.

*

La semaine dernière c'est le film "La Petite" avec Fabrice Luchini qui a vu la consécration d'une autre manchoise : la cherbourgeoise Fanny Chesnel. Le film est adapté du "Berceau", son deuxième roman. L'autrice cotentinoise signe du coup le scénario du film.*

DOGMAN Bande Annonce VF (2023) Luc Besson