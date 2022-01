Mandelieu-la-Napoule : la ville annonce un système de "places de parking intelligentes"

Plus de 1000 places connectées vont voir le jour à Mandelieu-La Napoule. Il sera possible de voir en temps réel les places de parking disponibles grâce à une application.

1170 places de parkings intelligentes vont être créées à Mandelieu-la-Napoule d'ici 2026, à la fois en intérieur et en extérieur. Il sera plus facile de garer sa voiture grâce à un système LED permettant d'identifier les places libres. Un application sera également développée pour téléphone et permettra de regarder, en temps réel, les places disponibles à Mandelieu-la-Napoule.

La fin des "voitures ventouses"

Ces places de stationnement connectées permettront aussi de lutter contre les « voitures ventouses ». Des capteurs installés sur les parking, raccordés à une plateforme numérique transmettront à l’instant T un ensemble de données , dont la date et temps passé sur la place de stationnement. La Police Municipale pourra ainsi décider d’intervenir avec amende à la clé voire sollicitation de la fourrière.