"Mangez des noix" : le coup de pub de Sophie Marceau pour les noix du Périgord

La meilleure VRP pour les Noix du Périgord ! Une petite séquence de moins d'une quarantaine de secondes où l'actrice de La Boum et de La Fille de Dartagnan se filme en selfie, sous des arbres, pour faire la promotion des noix du Périgord. "J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances, quant à moi, je suis à la campagne, dans le Périgord, dans le pays de la noix" a-t-elle débuté. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'actrice possède une maison à la frontière entre la Dordogne et la Corrèze.

"Regardez sur l'étiquette d'où elles viennent !"

"Un petit message pour aider nos cultivateurs locaux. Quand vous achetez des noix, achetez Français. Regardez sur l'étiquette d'où elles viennent ! Faire parcourir 15.000 kilomètres à une noix, vu les temps qui courent, c'est un peu exagéré, non ?". Ces dernières années, la filière de noix est en surproduction à l'échelle mondiale . Moins chères, les noix du Chili ou de Californie se retrouvent dans nos magasins. À cela s'ajoute la surproduction française : "En France, on produit chaque année 38.000 tonnes normalement, là, on est à 50.000" expliquait il y a quelques mois Fabien Joffre le président de l'AOC Noix du Périgord sur notre antenne.

"Ici, ça pousse partout"

L'actrice poursuit "Ici, ça pousse partout ! Il n'y a pas de pesticide, le bilan carbone n'est pas désastreux, alors mangez des noix. C'est bon pour la santé, mais mangez français ! C'est mieux pour la planète, merci." Une séquence déjà visionnée des centaines de milliers de fois. L'AOC Noix du Périgord tente d'obtenir depuis des mois cette petite promo.

Grâce à des connaissances, David Bon, producteur en Corrèze et vice-président de l'AOC, a pu joindre l'actrice et lui demander de réaliser gratuitement cette petite vidéo en lui transmettant quelques données chiffrées : "l'idée, c'était de trouver une ambassadrice qui pouvait parler de la noix et Sophie Marceau a accepté de faire ce petit post et de mettre en valeur notre produit et je l'en remercie".