Maxence Lalande, 21 ans, a décidé de se prendre en photo tous les jours cette année en mangeant une pomme. Ce Mayennais fait également participer les commerçants et des personnalités mayennaises. Son défi, que l'on peut suivre sur Instagram, mêle humour et message autour d'une alimentation saine.

"Mangez des pommes" : un Mayennais de 21 ans lance un défi et se prend en photo chaque jour pendant un an

Les défis fleurissent régulièrement sur les réseaux sociaux, mais celui-ci est pour le moins original : à Mayenne, un étudiant de 21 ans a décidé de se prendre en photo tous les jours cette année en mangeant une pomme. Maxence Lalande fait également participer les commerçants et des personnalités mayennaises, comme le maire de Mayenne Jean-Pierre le Scornet ou l'attaquant du Stade Lavallois, Geoffray Durbant. Son défi est à suivre sur le réseau social Instagram, le compte s'appelle croquerlavieapleinedents.

Humour et message autour d'une alimentation saine

Croquerlavieapleinedents est un compte Instagram où l'on retrouve beaucoup d'humour forcément mais aussi un message sur une alimentation saine. Maxence Lalande ne mangeait pas de pommes, contrairement à l'une de ses amies étudiantes. "Une amie de ma classe qui mangeait tout le temps des pommes et je trouvais ça assez drôle parce que moi, je mangeais pas beaucoup de fruits. Et donc je me suis dit tiens, sur l'année 2022, je vais manger une pomme tous les jours", retrace-t-il. Ce Mayennais de 21 ans a donc décidé de se lancer un défi, avec beaucoup d'humour forcément puisque les photos où il a une pomme dans la bouche prêtent à rire. Mais Maxence Lalande veut aussi en profiter pour envoyer un message sur une alimentation plus saine. "C'est important de manger les 5 fruits et légumes par jour qui sont conseillés", explique Maxence Lalande.

Ce défi rappelle "Mangez des pommes" le slogan inventé par l'émission des Guignols de l'info pour la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995. Le jeune Mayennais n'a pas vraiment connu l'ancien président de la République, mais il aime le clin d'oeil.

J'ai 21 ans, je n'ai pas trop connu l'époque Jacques Chirac mais on m'a fait la remarque des pommes et Monsieur Chirac.

Maxence Lalande, l'auteur du défi

Le jeune Mayennais n'a pas vraiment connu l'ancien président de la République, mais il aime le clin d'œil. "Moi, j'ai 21 ans, je n'ai pas vraiment connu l'époque, Jacques Chirac. Mais on m'a fait la remarque des pommes avec monsieur Chirac. Alors moi, il y a aucune intention des politiques dans ce que je fais. J'ai trouvé ça marrant qu'il y ait la petite référence", sourit Maxence Lalande.

Un élu mayennais a accepté de participer au défi : le maire de Mayenne, Jean Pierre le Scornet. Maxence Lalande a même réussi à se faire prendre en photo avec le meilleur buteur du stade lavallois, Geoffray Durbant. "J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été voir un match du Stade Lavallois et je l'ai croisé dans un couloir avec la mascotte. Quand je lui ai expliqué le défi, il a été accepté et il l'a même partagé dans sa story (sur Instagram)", détaille l'étudiant de 21 ans.

Avant la fin de l'année, Maxence Lalande rêve de se prendre en photo avec Kilian Mbappé, le prodige de l'équipe de france de Football.