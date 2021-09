Manifestation naturiste au Mans : la préfecture interdit l'événement

Cinq manifestations naturistes en vélo sont organisées durant le mois de septembre. Pour l'instant deux ont été interdites, au Mans et à Bordeaux.

La préfecture de la Sarthe a décidé d'interdire la manifestation de naturistes à vélo qui devait se tenir ce samedi 11 septembre au Mans. Un événement dont l'objectif est de défiler dans le plus simple appareil, pour défendre le climat, la biodiversité, la liberté mais aussi pour promouvoir les moyens de déplacements non polluants.

Une exhibition sexuelle considérée comme un trouble à l'ordre public

La cause de l'interdiction de la préfecture : une exhibition sexuelle considérée comme un trouble à l'ordre public, punie selon la loi d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. La manifestation aurait pu être maintenue seulement si les organisateurs de l'événement acceptaient de couvrir leurs parties sexuelles dont la poitrine des femmes. Une proposition qui n'a pas été acceptée par les organisateurs, comme l'explique Jean François Feunteun, président du mouvement naturiste.

L'événement c'est justement pour prôner la nudité comme un acte pacifique et un symbole de liberté donc à quoi ça sert si on y va avec nos vêtements".

Malgré l'interdiction de la préfecture de la Sarthe, les organisateurs de "Cyclonue" vont maintenir leur événement au Mans. Une manière de montrer leur mécontentement face à cette décision. Au Mans le départ se tiendra sur le parking du verger (Arche de la Nature) à partir de 14 heures.