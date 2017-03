Manufrance : 2 kilomètres d’archives classées pour écrire la grande Histoire

L'histoire de Manufrance désormais inscrite dans la grande Histoire. À partir du 28 mars, les documents d'archives de l'entreprise Manufrance seront consultables sur le site internet des archives de la Loire. L'aboutissement de presque 8 ans de travail.

C’est en 1986 que la ville est les responsables de la succession Manufrance lègue des tonnes de papier aux archives départementales. Puis plus de 20 ans se passe avant de commencer un travail de fourmi ou de titan. Trier chaque facture, chaque dessin, chaque courrier. Ce travail commence en 2009 et il vient de s'achever. En tout sur les 150 mètres cubes du départ, il reste 850 mètres linéaires et 800 boites à consulter. Et pour retrouver tous ces documents, vous pouvez consultez l’inventaire en ligne à partir la semaine prochaine ou rendez-vous en salle de lecture des Archives départementales de la Loire pour une consultation sur place de l’ensemble du fond Manufrance.

Colloque le 28 mars

Les archives départementales organisent également mardi 28 mars à 18h une présentation gratuite et ouverte à tous sur inscription de l’inventaire des archives de Manufrance à la salle des fêtes de l’Hôtel du Département à Saint-Étienne. Près de 250 personnes se sont inscrites à ce colloque. Avec évidemment l'envie de rentrer dans les secrets de l'entreprise mythique de Saint-Étienne qui était connue partout dans le monde grâce à son catalogue.

« Quand je suis arrivé, la conservatrice a eu peur que je reparte. Ces archives étaient posées à même le sol. Dans ce fond il y avait toute l’histoire de l’entreprise jusqu’à sa décadence. »

Toni Caporale : l'historien qui a débuté le tri.

Les archives de Manufrance : reportage de Sandrine Morin