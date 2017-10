Marathon de Berlin : la galère d'une famille Huninguoise pour rallier le départ

Ce devait être une fête pour cette famille domiciliée à Huningue près de St-Louis: participer en famille au 44e marathon de Berlin. Sauf que le voyage pour rallier la capitale allemande s'est transformé en véritable parcours du combattant, la faute à la compagnie aérienne EasyJet.

Des mois qu'ils préparaient l'évènement. Sergio, 46 ans, s'est inscrit pour le marathon de Berlin un an à l'avance. Objectif: courir 42,195 km dans les rues de la capitale allemande. Sharon, 41 ans, son épouse devait accomplir le même parcours mais en roller. Quant à leurs deux enfants, âgés respectivement de 14 et 11 ans, ils se sont inscrits pour le mini-marathon, soit 4,2 km en courant avec une arrivée comme les marathoniens, sous la porte de Brandebourg. Pour rallier Berlin, la famille a opté pour un vol économique. Elle a pris des billets d'avion sur la compagnie low cost EasyJet, la seule à proposer un vol direct Bâle-Berlin. Malheureusement, l'avion qui devait les transporter n'a jamais décollé.

Aucune explication de la compagnie

Première alerte vers 18 heures. Au moment d'embarquer pour le vol EZS 4640, le personnel suisse de l'aéroport fait savoir que le vol a du retard : l'avion en provenance d'Amsterdam n'a pas encore décollé. Pour quelles raisons ? Personne à l'aéroport n'est en mesure de donner une explication à la centaine de passagers qui attendent patiemment dans l'aérogare : "à ce moment là, on a commencé à être inquiet, " reconnaît Sergio, "d'autant que ce n'est pas la première fois qu' EasyJet nous fait le coup d'annoncer un retard et au bout du compte, d'annuler le vol. Je l'ai vécu le 28 avril 2016 sur le même vol au même horaire. Pour nous, comme pour beaucoup de passagers, il fallait absolument être à Berlin le lendemain matin, sinon on ne pouvait pas prendre le départ du marathon."

Après plus de deux heures d'attente, l'aéroport annonce l'annulation du vol EasyJet Bâle-Berlin © Radio France - Stéphane Parry

Deux heures et demi d'attente pour rien

Peu avant 20 heures, la famille et les passagers du vol EZS retrouvent le sourire. Le personnel de l'aéroport annonce que le vol partira à 21h20 soit avec un retard de 2h20. Pour passer le temps, certains passagers décident d'aller dîner. A leur retour au comptoir d'embarquement, c'est la stupeur : l'écran indique que le vol EZS est annulé. Le personnel de l"aéroport est pris d'assaut : "on voulait avoir une explication", affirme Sergio. "Pourquoi avoir annoncé que le vol partirait bien ce soir là et nous avoir fait attendre plus de deux heures dans l'aéroport pour rien ! Je pense que la compagnie savait que l'avion ne partirait pas ce soir là ! C'est vraiment se moquer des clients. On a demandé à voir un manager de la compagnie. On nous a fait comprendre qu'aucun responsable d'EasyJet n'était présent sur place. On nous a juste distribué des formulaires pour se faire rembourser les billets d'avion et on nous a laissé en plan. C'est scandaleux si on considère que parmi les passagers il y avait des enfants en bas âge et des femmes enceinte. On attend d'une compagnie aérienne responsable plus de respect pour les passagers."

Dernière solution : louer une voiture

Une fois l'annonce de l'annulation du vol Bâle-Berlin EZS 4640, chacun des passagers a commencé à chercher un plan B : "il y avait bien un train de nuit Bâle-Berlin, mais vu l'heure, on était pas sûr de pouvoir l'attraper. Le pire, c'est que dans ces moments là, EasyJet ne propose aucune solution de remplacement. On était prêt à prendre un bus s'il le fallait, mais non, c'était débrouillez-vous," reconnaît amèrement Sergio. "On a donc décidé de louer une voiture à l'aéroport et de faire le trajet de nuit, soit 850 kilomètres avec tous les risques que cela comporte. Sans parler des frais supplémentaires, 350 euros pour la location de la voiture et l'essence en plus."

L'arrivée du marathon de Berlin sous la porte de Brandebourg et la délivrance pour les 40 000 coureurs - Isabelle Parry

C'est vers 8 heures le samedi matin que la famille est finalement arrivée à Berlin. Fin du trajet mais pas fin des efforts. L'après-midi, Sharon a couru le roller-marathon, les enfants le mini-marathon. "On était tous très fatigués. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mais cette mésaventure nous a boosté" lance Sharon. Sergio a pu bénéficier d'une vraie nuit avant de courir et de terminer le marathon. Quant au retour en France, la famille n'a pas pris le risque de reprendre la compagnie EsayJet pour éviter tout risque de retard. Ils ont demandé le remboursement des billets et sont rentrés en voiture. La question de boycotter la compagnie s'est posée: "boycotter la compagnie ne servirait à rien. Il y a plutôt des améliorations à trouver. La communications avec les passagers devrait rester une priorité. Une totale transparence des informations et une aide au réacheminement dans les cas d'annulation ne serait pas superflue."