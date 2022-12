Marc Llari, champion du monde d'échecs à 8 ans participe au tournoi international de Noël, à Mont-de-Marsan

Les cheveux courts, une petite houppette, Marc Llari sourit dans cette salle du château de Nahuques, sur les hauteurs de Mont-de-Marsan (Landes). Le jeune palois a décroché l'or en septembre dernier à Batoumi en Géorgie, à l'âge de 8 ans. C'est le premier Français champion du monde dans sa catégorie U8. "Je suis content car c'était l'un de mes objectifs", raconte-t-il entouré de ses parents. "Mon père m'a appris la marche des pièces à 2 ans puis je me suis inscrit dans un club à 5 ans et demi '', ajoute le membre du club Échiquiers Henri IV à Pau. "Je cherchais un partenaire de jeu, j'ai tenté de lui transmettre le virus", s'exclame son père, Franck, baigné d'admiration.

ⓘ Publicité

"Marc est exceptionnel"

Du haut de son très jeune âge, Marc Llari se mesure pendant une semaine, du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre à des adversaires de tout âge et de toute catégorie. Un jeune prodige pour le montois Bernard Dubertrand, 60 ans de plus, organisateur du tournoi et lui-même joueur d'échecs : "J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans il avait 6 ans. Il m'a déjà battu, il réfléchit vite, il réfléchit bien. Dans sa catégorie d'âge, il est exceptionnel et en plus il est joueur"

Un grand-maître des échecs avant ses 12 ans

Depuis un an, Marc Llari enchaîne les victoires, trois championnats et 9 tournois, il est désormais membre de l'équipe de France. "J'aimerais être le plus jeune grand-maître", ambitionne-t-il, "avant mes 12 ans", espère celui qui ne tient pas en place. Et son secret, pour atteindre le plus haut niveau mondial, la barre symbolique des 2.500 Élo : "les pièces apparaissent dans ma tête, je ne regarde pas au plafond, on ne peut pas voir les pièces". Une référence à la série à succès diffusée sur Netflix, Le Jeu de la dame en octobre 2020. Sa passion des échecs se combine à celle de la musique, il joue du piano, de la guitare et pratique d'autres sports, comme le tennis de table ou la cesta punta.

Le record de précocité est actuellement détenu par Mishra un jeune indien (12 ans et 4 mois).