Marcel Meys, 110 ans, est le nouveau doyen des Français et il est isérois !

Saint-Romain-en-Gal, France

Marcel Meys est né le 12 juillet 1909 à Saint-Julien-de-l'Herms, prés de Beaurepaire, en Isère. Il a été garagiste-taxi-ambulancier. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il a aidé la Résistance en transportant, clandestinement, des maquisards dans son taxi. Après avoir vécu à Vienne, il s'installe à Saint-Romain-en-Gal, où il vit toujours.

Toujours bon pied, bon œil !

À 105 ans, il allait encore tout seul à pied chercher son pain et son journal. Mais depuis une fracture du fémur, il est moins mobile." Il n'entend plus très bien mais il a toute sa tête. Quand on lui a appris hier qu'il était le nouveau doyen des Français, il était content !" explique une élue.

Son secret de longévité ? Un bol de chocolat, après le repas !

Saint-Romain-en-Gal est fière d’être la commune du doyen des Français à l'image de son maire, Pierre Langlais, un "jeunot" de 83 ans qui connaît bien Marcel, puisqu'il lui avait acheté sa première voiture en...1963 ! Ça crée des liens. "Il vit chez lui, avec une dame de compagnie qui veille sur lui. Sa fille vient le voir tous les jours. Il joue quotidiennement au Scrabble. Durant les repas, il boit toujours son petit verre de vin et un chocolat après ! Peut-être son secret de longévité! Je vais essayer !" dit le maire, en riant.

Marcel Meys, qui fut conseiller municipal, prend toujours des nouvelles de sa commune quand le maire vient le voir. Vendredi prochain, le maire et quelques proches viendront chez Marcel Meys fêter son titre de doyen, autour d'un verre de champagne, cela va sans dire !