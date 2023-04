Marcel, "papi de cœur" pour les jeunes qui lui ont sauvé la vie à Pornichet

Quand une situation cauchemardesque devient une belle rencontre. Marcel Paineau, 82 ans, a enfin retrouvé les quatre jeunes qui lui ont sauvé la vie à Pornichet en février dernier. Il les a remerciés publiquement à la mairie ce samedi 22 avril.

Le 19 février dernier au soir, en arrivant chez lui, Marcel fait un AVC et s'écroule sur le trottoir. Quatre jeunes s'arrêtent alors, l'emmènent à l'hôpital de Guérande, attendent plusieurs heures puis le ramènent chez lui. Mais à ce moment-là, Marcel ne pense pas à prendre leurs coordonnées et lance un appel dans les médias, pour les retrouver et les remercier.

Pauline, jeune architecte, Pierre, étudiant en BTS commercial, Inès, 18 ans, en service civique et Yohan, en BTS management, sont quatre amis d'enfance, originaires de Pornichet et de Saint-André-des-Eaux. Deux semaines après l'incident, Pauline reçoit un coup de téléphone. "Je suis rentrée chez mes parents à La Baule pour un repas, et on me dit "Mais ce n'est pas Marcel le nom du monsieur que tu as sauvé ? Tu es dans la presse, tout le monde te cherche !" Le serveur le connaissait, mon beau-père aussi. Ils lui ont donné mon numéro et quelques jours après, Marcel m'a appelée."

Une rencontre touchante

Pierre ne s'attendait pas à autant de remerciements. "Ce qui nous a surpris, c'est que l'histoire prenne autant d'ampleur ! Si la même chose arrivait à nos grands-parents, on aimerait bien que quelqu'un s'arrête pour leur porter secours. Pour nous, c'était un devoir citoyen automatique", décrit-il. Mais le geste a touché l'octogénaire : "Ces jeunes sont extras, ils sont parfaits ! Quand des jeunes font des conneries, ils ont droit à quatre colonnes à la une des journaux. Donc quand ils font des choses bien, il faut en parler**.**"

Marcel et ses sauveurs se sont revus plusieurs fois et ont tissé des liens. "Je les ai remerciés à ma manière, sourit-il. Et puis on a bu le champagne, et mangé des petits choux." Pour Yohan, la rencontre est touchante : "On va essayer de se revoir quand on le peut. C'est un peu notre papi de cœur !"

En janvier prochain, le maire de Pornichet, Jean-Claude Pelleteur, leur remettra la médaille de la ville.