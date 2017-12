Marché de Noël strasbourgeois à Séoul : l'Alsace exporte ses bredele en Corée du Sud

A Séoul, en Corée, Strasbourg va recréer l'ambiance de son marché de Noël pour promouvoir la capitale alsacienne. Du 15 au 31 décembre, douze chalets proposeront des produits de l'artisanat alsacien ainsi que des bredele et des tartes flambées.

Séoul, la capitale de la Corée du Sud, va accueillir douze chalets de Noël strasbourgeois au sein de son propre marché de Noël, du 15 au 31 décembre. Treize entreprises alsaciennes participent à cette campagne de promotion. Elles proposeront des produits de l'artisanat alsacien, poteries, verreries, décorations pour sapin, ainsi que des bredele, des petits gâteaux de Noël, et des tartes flambées.

Douze chalets strasbourgeois camperont à Séoul du 15 au 31 décembre - @ots Strasbourg

Séduire les vacanciers sud-coréens

Strasbourg a déjà exporté son marché de Noël à Tokyo, au Japon, en 2009 et en 2010, Moscou, en Russie, en 2012 et en 2013, Pékin, en Chine, en 2015, et Taipei, sur l'île de Taïwan, en 2016. Ce dernier rendez-vous a attiré 900.000 visiteurs. L'Office du Tourisme de Strasbourg, à l'origine de cette initiative, veut "créer auprès des clientèles étrangères un événement d'appel susceptible de les attirer à Strasbourg et en Alsace" et faire de l'Alsace et de sa capitale des "destinations incontournables".

Le marché de Noël de Strasbourg à Moscou - @ots Strasbourg

Le marché de Noël coréen, installé à Yeouido Park, le "parc des couleurs", devrait drainer entre 400.000 et 500.000 personnes. Plus d'un quart des Sud-Coréens est chrétien. Montrer dans ce pays les traditions de Noël alsaciennes doit permettre à Strasbourg de gagner de nouveaux visiteurs asiatiques. Les touristes sud-coréens sont de plus en plus nombreux dans la région. Près de 9.500 Sud-Coréens ont séjourné dans les hôtels alsaciens en 2016, essentiellement à Strasbourg, soit une hausse de 40% en un an.

La France est l'une des destinations préférées des Sud-Coréens, selon Atout France, avec près de deux millions de nuitées en 2015.

à lire aussi Au marché de Noël de Strasbourg, déguster une soupe gastronomique pour la bonne cause