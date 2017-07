Marcheurs de l'Himalaya : le plus dur commence

Les 16 marcheurs azuréens sont en train de franchir une nouvelle étape. Ils vont bientôt aborder l'ascension du Stok Kangri à 6153 mètres d'altitude

Les 16 marcheurs azuréens sont en train de franchir une nouvelle étape. Après l'acclimatation et les randonnées d'entrainement, les aventuriers de l'Himalaya qui emportent les galets aux noms des 86 victimes de l'attentat de Nice vont bientôt aborder l'ascension du Stok Kangri 6153 mètres d'altitude en Inde.

Ludo, l'un des 16 volontaires, se sent prêt, grâce aux treks d'entrainement à aborder le plus difficile même si comme les autres il a des maux de tête à cause de l'altitude. "A 3500 mètres on a eu des maux de tète mais le reste du trek s'est bien passé, on s'est acclimatés".

"C'est plus difficile que dans le Mercantour"

Ils ne sont pas des sportifs professionnels : des Niçois, des chefs d'entreprises, des infirmiers et des étudiants qui se sont lancés dans cette ascension sur le toit du monde. Noémie n'a pas le mal des montagnes mais l'effort sportif est bien là. "On souffre dans les montées, on est dans un environnement qu'on ne connait pas, c'est plus difficile que dans le Mercantour, le climat est sec."

Ces marcheurs de l'association Exploits sans frontières sont soutenus par l'association Promenade des Anges des familles de victimes de l'attentat de Nice.