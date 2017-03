Marcq en Barœul : les cloches du Sacré Cœur vont de nouveau sonner à Pâques

A Marcq en Barœul, près de Lille, c'est un peu la renaissance des cloches de l'église du Sacré Cœur qui est en cours ! Un campanile est en train d'être créé, il s'agit de l'édifice qui abrite les cloches. Elles sonneront de nouveau à Pâques.

Cela fait un an que l'église du Sacré Cœur de Marcq en Barœul n'a plus de cloches. Elles se situaient sur le toit, il y avait notamment des problèmes de fuites, il a donc fallu les retirer, et imaginer un nouvel écrin. On appelle ça un campanile, une tour qui abrite les cloches.

Un projet de 150 000 euros

Grâce aux dons des fidèles et à la mobilisation de la paroisse -le projet coûte quand même 150 000 euros- le campanile est presque terminé. La tour en briques est construite à droite de l'église, surplombée par une structure en métal où sont positionnées les trois cloches l'une au-dessus de l'autre, à 12, 14 et 16 mètres de haut. Bientôt, il y aura tout autour une sorte de voile en inox blanc avec des trous en forme de colombes.

Le haut du campanile de l'église du Sacré Coeur - Bodet

Premières volées de cloches à Pâques

L'architecte Jean-Louis Munch contemple l'édifice presque terminé, avec émotion : avec son collège Xavier Lalieu, de l'agence Carré d'A, à Marcq en Barœul, il a imaginé le campanile. Ils ont travaillé bénévolement. "C'est un moment important, en toute humilité, c'est un plaisir, un petit bonheur. Cela fait un an que les cloches n'ont pas sonné ici."

Un travail de spécialistes

La réalisation d'un campanile, c'est un travail de spécialistes, on les appelle des campanistes. L'entreprise Bodet fait ça depuis 5 générations. Elle a mené le chantier de main de maître, pour que les cloches puissent sonner très officiellement et définitivement depuis leur campanile, à partir de Pâques. "Malgré les intempéries et les aléas du quotidien, le délai est respecté", assure Bruno Pierru, agent technico-commercial de Bodet. "Les cloches seront toutes pimpantes, toutes fraîches. Elles vont enfin retrouver leurs voix, et redeviendront un repère pour les habitants".