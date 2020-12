Maria crée des crèches de Noël maison : "Ça m'amuse et j'adore ça !"

Maria Bernard est bien connue de ceux qui empruntent les transports scolaires. Chaque jour, elle conduit son bus dans l'Eure à Beaumont-le-Roger ou à Bernay, mais cette habitante de Louversey s'est découvert une autre passion, créer des crèches de Noël : "C'est beaucoup de boulot, j'arrive à faire ça entre deux cars scolaires l'après-midi" explique-t-elle. Et toute la famille est mise à contribution, à commencer par son mari Cyril : "Il me coupe les planches, me les encastre et après je fais la décoration à ma façon".

La crèche que Maria a construite pour sa maison est dorée avec des sujets en porcelaine © Radio France - Laurent Philippot

Reportage chez Maria Bernard à Louversey, dingue de crèches et de Noël Copier

Des crèches essentiellement avec des matériaux de récupération

Une multitude de petites boîtes traîne sur la table de la véranda où Maria a installé son atelier. Maria prend ses aises et étale ses outils et accessoires et attention, il ne faut pas la déranger quand elle construit ses crèches.

Maria met environ une heure et demie pour créer une crèche © Radio France - Laurent Philippot

Je suis allée chercher des pins dans la forêt, des écorces de bois - Maria Bernard

Marie a déjà vendu deux crèches et elle ne s'y attendait pas © Radio France - Laurent Philippot

Des écorces qu'elle laisse sécher dans une caisse, de la mousse aussi. Les décorations, elle les trouve aussi dans les foires à tout, achetées "50 centimes, 20 centimes". Elle garde tout dans des caisses et "quand j'ai vraiment un gros lot, je regarde ce que je peux faire" détaille Maria Bernard. Pas d'idée préconçue, l'inspiration vient peu à peu et au bout d'une heure et demie, la crèche est prête. Cette année, Maria a créé cinq crèches et en a déjà vendu deux à vingt euros pièce : "une est partie à La Neuve-Lyre et l'autre à Broglie". Maria vend ses crèches sur son profil Facebook. "Je ne m'y attendais pas, j'ai mis ça sur mon profil Facebook et on m'a dit que c'était génial !"

Prochaine étape, créer des couronnes de Noël avec sa fille de 16 ans, Julia.

Maria et Julia, la mère et la fille, vont bientôt se lancer dans les couronnes de Noël © Radio France - Laurent Philippot

Il faut dire que la période de Noël est particulièrement appréciée chez les Bernard, il faut que ça brille, dedans et dehors.

À Noël, c'est Versailles à la maison - Julia

La magie de Noël chez les Bernard, c'est dès la porte d'entrée de la maison © Radio France - Laurent Philippot

Les Bernard installeront leur sapin de Noël ce week-end. Maria en veut un grand, tout blanc.