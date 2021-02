Marie-Antoinette : qui était-elle vraiment ?

On découvre qui était Marie-Antoinette, aux antipodes de cette image de femme légère, dépensière et méprisante.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur le destin de Marie-Antoinette. En compagnie de Elisabeth Reynaud, auteure du livre Marie-Antoinette l'indomptée, on revient sur le destin de cette adolescente devenue reine de France.

Marie-Antoinette, l'autrichienne

Quand Marie-Antoinette arrive à la cour de France, elle a à peine 14 ans. Son mariage avec le dauphin du trône et futur roi Louis XVI répond à une stratégie de sa mère, l'impératrice d'Autriche. Cette dernière souhaite nouer des alliances avec toute l'Europe par des mariages royaux.

Rapidement, Marie-Antoinette subit les moqueries des filles de Louis XV, le roi alors en exercice. Elles la surnomment "l'autrichienne" et la traitent avec dédain. On l'accuse d'être légère, frivole ou de vider les caisses de l'État en jouant aux cartes et perdant de grosses sommes.

Marie-Antoinette est tout simplement une adolescente qui s'ennuie. Avec ses cousins et son jeune mari, ils s'amusent, dansent et font des soirées.

Les passions de Louis XVI

Pour sa part, Louis XVI n'a aucun intérêt pour l’amour ou la vie de couple. Il se lève à quatre heures du matin pour aller à la chasse, heure à laquelle il croise Marie-Antoinette qui va se coucher. Il se passionne pour l'horlogerie et la serrurerie, qu'il étudie avec ferveur.

De plus, le roi manque de confiance en lui. "Il se voit comme un gros lourdaud de presque deux mètres" résume Elisabeth Reynaud.

Les cours d'Europe s'inquiètent de ne voir aucun héritier naître de ce drôle de mariage. C'est sous la pression politique que le roi consent à consommer cette union, après 8 ans de vie commune. Là encore, il n’est pas très à son aise et il a besoin des explications d’un des frères de la reine pour réussir à coucher avec elle.

Le grand amour de Marie-Antoinette

Relativement délaissée par son mari, Marie-Antoinette est tout de même livrée à elle-même. Pour tromper l'ennui, elle fait donner des fêtes somptueuses. C'est lors d'un bal masqué qu'elle séduit celui qui restera son grand amour, le comte suédois Axel de Fersen.

Alors qu'ils dansent tous les deux, la reine regrette explicitement que, puisse qu’ils ne sont pas mariés, ils ne puissent pas coucher ensemble. Le comte lui répond que rien ne les en empêche. Pourtant, il leur faudra patienter.

De Fersen rejoint rapidement Lafayette aux États-Unis, il participe à la Guerre d'Indépendance Américaine. Il faut laisser passer de nombreuses années pour qu'il soit de retour à la cour de France. Durant tout ce temps, Marie-Antoinette a entretenu leur passion par voie postale.

Au retour du comte, il se voit offrir à Versailles un appartement accolé à celui de la reine. Il peut ainsi la visiter en toute discrétion.