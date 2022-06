Marie est sourcière, elle trouve de l'eau avec des baguettes

À votre avis, comment on trouvait de l'eau autrefois ? On faisait appel à un sourcier. Aujourd'hui, Marie Millan perpétue ce savoir-faire à Vauréal, dans le Val-d'Oise. Loin d'être magique, cette pratique est à la portée de tous. Marie nous démontre qu'être sourcier, ce n'est pas sorcier !

Marie Millan vit à Vauréal. Directrice d'une école maternelle dans le Val-d'Oise, cette enseignante a une particularité bien singulière : elle est sourcière ! Attention : sourcière et pas sorcière. Une seule voyelle fait toute la différence. Effectivement, elle possède des baguettes, mais ce n'est pas pour jeter des sorts. Elle trouve des courants d'eau souterrains.

Entre scepticisme et curiosité, le rendez-vous est pris pour faire la lumière sur cette habilité à trouver de l'eau avec des baguettes ou un pendule. De nombreuses questions se posent sur cette technique séculaire qui permettait autrefois de trouver de l'eau et de creuser des puits. Le mystère n'est pas synonyme pour autant de surnaturel ou d'imposture.

Marie Millan devant les Jardins de la Vanelle à Vauréal, dans le Val-d'Oise © Radio France - Yannick Boréan

Une histoire de famille

C'est dans la ferme de ses grands-parents dans les Landes que Marie s'est initiée au monde des sourciers. Petite fille, elle découvre son grand-père, la montre à gousset à la main, en train de déambuler dans la ferme. Il se sert de sa montre comme d'un pendule. Curieuse, elle lui demande ce qu'il fait. Il cherche à comprendre comment la fontaine alimente en eau le corps de ferme et ce qui a poussé le sourcier de l'époque à y creuser un trou pour y faire remonter l'eau. Marie est subjuguée, elle sera également sourcière.

Les années passent et pour parfaire sa pratique de recherche d'eau, Marie décide de suivre une formation en géobiologie. Mais qu'est-ce que la géobiologie ? Il s'agit de la forme occidentale du feng shui qui consiste notamment à travailler sur les influences des courants d'eau sous une maison afin de favoriser le bien-être et la santé de ses occupants.

Ces sourciers, même si on ne le sait pas vraiment, ne faisaient pas que creuser le puits. Ils faisaient en sorte aussi que la maison soit implantée de telle sorte que les gens ne soient pas malades. C'était un petit peu de la géobiologie déjà, puisque la géobiologie, c'est la santé dans la maison ou dans l'endroit où tu résides - Marie

De simples baguettes de soudure

Marie prône une pratique simple de son talent de sourcière : "Moi, je n'utilise que des choses qui ne coûtent rien [...] les baguettes de soudure, les cintres en fer blanc, les pendules que tu peux construire avec une bague et un cheveu." Rien n'empêche d'aller dans des boutiques spécialisées en radiesthésie, "mais ce n'est pas pour ça que ça ira mieux".

Le travail de sourcier, c'est un travail sur soi et c'est un travail d'honnêteté sur ce que tu demandes - Marie

La convention mentale

Plus que l'utilisation de baguettes, c'est la convention mentale qui est primordiale, car elle "détermine ce que tu cherches, donc il faut que la question de la convention mentale soit la plus précise possible". La précision est le maître-mot, car un terme mal employé comme "source" à la place de "courant d'eau" vous mènera là où sort l'eau de terre et pas sur le courant d'eau souterrain. Une chose à ajouter, cette requête est intérieure, il n'est pas nécessaire de la verbaliser.

Plus qu'un courant d'eau, son débit ou son sens, la convention mentale permettrait également de trouver des filons d'or, d'argent, de cuivre, etc. À vos baguettes !

Chaque individu est magique

Non, la faculté de trouver de l'eau n'est pas un don, "il y a du travail", même si certains ont plus de facilités que d'autres. Marie rappelle que chaque personne a de l'électromagnétisme en lui ce qui lui permet de commander les baguettes.

C'est chaque individu qui est magique et qui ne le sait pas, puisque chaque individu a de l'électromagnétisme - Marie

Une chose est sûre, les personnes les plus magiques d'entre nous sont les enfants. Marie qui organise des stages avec son association Géobiologie Source d'Énergie confirme qu'à chaque fois qu'il y a des enfants, ils se prennent au jeu et trouvent facilement les courants d'eau. Ils ont cette "ouverture d'esprit" que beaucoup d'adultes se refusent d'avoir.

Et si cet été, on tentait de trouver de l'eau avec des baguettes ? Ce n'est pourtant pas sorcier !