Pour sauver l'église du village, la petite commune de Marie (Alpes-Maritimes) a lancé il y a trois mois un appel aux dons original. Toutes les Maries de de France étaient appelés à faire un geste. Ça a cartonné ! Plus de 800 donateurs et 36 000 euros ont été récoltés.

Marie, France

Gérard Steppel n'en revient toujours pas. Le maire de Marie, plus petit village de la métropole niçoise (112 habitants officiellement, moitié moins à l'année), croule sous les lettres de généreux donateurs. En juin dernier, il a lancé un appel aux dons original : que toute les Maries de France et de Navarre donne un euro pour financer la rénovation de l'église Saint Pons. Trois mois plus tard l'appel a été entendu et le compteur explose !

"Habituellement, une telle opération est réussie quand vous avez 200 donateurs, raconte le maire de cette commune azuréenne. Là on en est à plus de 800 et on a dépassé les 36.000 euros récoltés." Au-delà des espérances du village qui a vu défiler, ces dernières semaines, les caméras des journalistes et les curieux devant l'édifice religieux.

La mairie de Marie croule sous les courriers de donateurs © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"On a eu un engouement incroyable, précise Gérard Steppel. Plus de la moitié voir les deux tiers des donateurs sont des Marie ou ont Marie dans leur prénom ou un lien de parenté avec une Marie." Chaque donateur qui adresse son don à la mairie de Marie ou via la Fondation du patrimoine reçoit un petit mot du conseil municipal.

Réponse personnalisée

"Derrière chaque chèque il y a une histoire, détaille avec émotion le maire du village. La petite grand-mère de 91 ans qui s'appelle Marie et qui donne 5 euros parce qu'elle a une petite retraite. Ou alors cette jeune enfant qui casse sa tirelire pour donner un billet de 10. Ou cette histoire plus touchante d'une maman qui a perdu sa fille. "Elle s'appelait Marie, elle aurait eu 35 ans et elle aurait trouvé votre idée géniale et aurait surement contribué" a-t-elle écrit dans un courrier."

Le maire de Marie Gérard Steppel (à gauche) répond aux donateurs © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Ouvert pour les journées du patrimoine

Les travaux ont repris cette semaine après la fête patronale qui a été célébrée le week-end dernier. "La première trace écrite évoquant l'église Saint Pons date du début du 16e siècle, explique Francis Ciamous le président de l'association Histoire Mariole d'hier et de demain. C'est un curé qui vient de prendre possession de l'édifice. Il écrit à l'évêque pour lui signifier que l'église est dans un piteux état."

L'église de Marie : avant-après

Cinq siècle plus tard, c'est un nouveau chantier de rénovation qui est en cours. La façade de l'église et le chœur ont été refait, la toiture, la pose d'un paratonnerre. Le dallage de l'entrée de l'édifice va s'offrir un coup de jeune. "Avec l'abondance de dons, nous allons pouvoir faire mieux que ce que nous avions envisagé" conclut l'historien du village. Deux chapelles de l'église Saint Pons et l'éclairage seront ainsi réaménages.

Le choeur de l'église a été entièrement rénové © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La rénovation de l'aile de l'ange manquante (à gauche) coûte 2.000 euros © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Le chantier de rénovation de l'église Saint Pons se poursuit © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Il est toujours possible de soutenir financièrement la rénovation de l'église du village de Marie. Elle ouvrira ses portes à ses donateurs et aux visiteurs le dimanche 16 septembre prochain lors des journées européennes du patrimoine.