Marly : l'incroyable histoire du vitrail de Saint Nicolas de l'église Saint Brice

L'église Saint Brice , à Marly, vient de fêter ses 160 ans. L'édifice a été surnommé la " Cathédrale de la Seille " et à l'emplacement de l'ancien baptistère, figure un vitrail à l'histoire insolite. Il représente St Nicolas et il a pas mal voyagé dans la commune.

En novembre 1944, l'armée américaine bombarde Marly. Le clocher et plusieurs vitraux de l'église Saint Brice sont endommagés par les obus. Un jeune Marlien fouille alors les décombres de l'édifice et découvre un vitrail représentant Saint Nicolas. Il le récupère et tente le restaurer.

Cet habitant de Marly s'appelle Raymond Joly. En 1959, il devient maire de la ville. Et ce vitrail de Saint Nicolas, il le conserve dans son salon, au-dessus de la cheminée.

Peu de temps avant sa mort, en 1983, Raymond Joly demande à l'un de ses proches, Jean Pauline, de récupérer le vitrail de St Nicolas, pour l'installer au centre culturel de la Louvière. Cette pièce va y rester près de 25 ans.

En 2018, le centre culturel de la Louvière, que préside Jean Pauline, doit subir des travaux de rénovation. La mairie de Marly en profite pour récupérer le vitrail de St Nicolas. Après avoir été restauré par une entreprise spécialisée de Marly, il retrouve finalement sa place originelle dans l'église Saint Brice, à l'emplacement de l'ancien baptistère. Le président du conseil des fabriques ne se lasse jamais de la contempler. André Martin explique que " c'est une merveille " et que ce vitrail est orné de " couleurs exceptionnelles et notamment un bleu très rare " !

André Martin, le président du conseil des fabriques (à gauche), Claude Maestri l'adjoint en charge des bâtiments et Jean Pauline, l'adjoint de la culture © Radio France - Thomas Jeangeorge

Pour honorer ce vitrail et la Saint Nicolas, une messe sera célébrée, ce dimanche, dès 10h30, avec la présence du St Patron des Lorrains.