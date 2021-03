Marne : il appelle la gendarmerie pour des points lumineux dans le ciel

Ce matin vers 6h, plusieurs observateurs ont aperçus des points lumineux se déplaçant rapidement dans le ciel marnais. Inquiets, ils n'ont pas hésité à appeler la gendarmerie pour faire part de leurs observations. Ce phénomène étrange a été aperçu notamment du côté de Jonchery sur Vesle.

L'explication est des plus rationnelles puisqu'il s'agit en fait des satellites de la mission Starlink envoyés dans l'espace par Elon Musk, milliardaire excentrique et patron de la mission SpaceX. Ces satellites ont pour but d'apporter Internet dans les endroits les plus reculés de la planète ne disposant pas d'infrastructures.

Depuis sa création en mai 2002, la société aéronautique et spatiale a déjà envoyé plus de 1200 satellites dans l'espace. Le projet mis en place par Elon Musk a pour but d'envoyer au moins 12000 exemplaires dans l'espace en orbite terrestre basse au cours des prochaines années.