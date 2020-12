Marne : le père Noël disparaît, la gendarmerie lance un appel à témoins

Il faut faire vite, il doit commencer sa tournée dans une semaine ! Le père Noël de Pargny-sur-Saulx (Marne) a disparu. La gendarmerie lance un appel à témoins ce jeudi soir, elle recherche toutes les informations permettant "de localiser ce vieux monsieur", vu pour la dernière fois sur la place de la mairie dans la soirée du samedi 12 décembre.

Il mesure 2 mètres, pèse 55 kilos mais il reste de forte corpulence. Il a la barbe et les cheveux blancs et longs, il est vêtu d'une tunique et d'un bonnet rouge et d'une grosse ceinture noire. Toute personne l'ayant aperçu est priée de contacter la brigade au 03 26 73 20 19.

Dans son communiqué, la gendarmerie de Sermaize-les-Bains affirme que cette disparition provoque la tristesse des habitants et des enfants, "à quelques jours de Noël (...) et s'inquiètent pour la distribution des cadeaux." Si l'appel à témoins est bien réel, il concerne en revanche la statue à l’effigie du père Noël.