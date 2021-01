Marne : Une famille retrouve sa chatte disparue depuis 11 ans

Boulette a aujourd'hui 14 ans et elle a enfin retrouvé sa famille, à St Brice Courcelles, après 11 ans d'absence. L'animal n'avait pas quitté la commune et était nourri par des habitants. Après seulement quelques jours auprès des siens, elle a très vite repris ses habitudes.

"Inattendu, improbable, magnifique, magique", les mots lui manquent et Alexia est encore très émue en caressant Boulette. C'est pourtant bien sa chatte, disparue depuis 11 ans, qui est à nouveau là chez elle, à St Brice Courcelles (Marne). "Quand on a fait le deuil d'un animal et qu'on le retrouve... c'est un magnifique cadeau", dit-elle.

Boulette, aujourd'hui âgé de 14 ans, avait disparu alors que ses maîtres étaient en plein déménagement. A l'époque Alexia et son mari avaient placardé des affiches partout pour la retrouver, en vain. "On espérait qu'elle ait retrouvé une famille, qu'elle coulait des jours heureux", explique Alexia.

Quand la vétérinaire a prononcé le nom de Boulette, j'ai fondu en larmes

Les retrouvailles ont eu lieu il y a moins d'une semaine, après le coup de fil d'une clinique vétérinaire à Alexia : "On m'a dit qu'on avait retrouvé mon chat, mais les miens étaient à la maison. Et quand la personne a dit qu'il s'agissait de Boulette, j'ai pleuré et je n'arrivais plus à prononcer un mot".

La chatte n'a vraisemblablement jamais quitté St Brice Courcelles. C'est une habitante de la commune qui l'a emmenée chez le vétérinaire, après avoir passé un an et demi à la nourrir. "Ce qui est fou c'est que cette femme habite à 500 mètres de chez nous !", précise Alexia, "Donc on aurait pu la croiser plus d'une fois".

Alexia et sa famille entourent Boulette, leur chatte retrouvée © Radio France - Aurélie Jacquand

Elle est douée pour jouer au foot, c'est un très bon goal

Aujourd’hui Boulette reprend doucement ses marques, dans cette famille qui a déjà deux autres chats. "Pour le moment on l'a mise à l'isolement, sur les conseils du vétérinaire, mais _elle est en pleine forme, elle va très bien_", souligne Alexia.

L'animal apprend aussi à connaître Marius, l'enfant qu'Alexia attendait au moment de la disparition de Boulette. "C'est extraordinaire, je n'aurais jamais pensé la voir un jour", dit-il, "Mes parents m'avaient dit qu'elle était joueuse, qu'elle aimait le cache cache et le foot et c'est un très bon goal !".

"Elle nous a tout de suite reconnu et _elle a le même comportement qu'à l'époque_. Je suis sûre qu'elle a une mémoire", ponctue Alexia, qui n'a qu'un seul regret, que Boulette ne puisse jamais lui raconter ce qu’elle a vu et vécu pendant ces 11 années.