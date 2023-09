PHOTOS - On a testé l'accrobranche de Marquixanes et son resto au milieu des arbres

C'est un petit paradis au bord de la Têt. Bienvenue sur la terrasse du restaurant "Le Caillou" à Marquixanes. Une cuisine savoureuse à déguster au milieu des arbres avec vue sur l'accrobranche et ses 17 tyroliennes. On a testé le resto de Julien Blaya et les parcours d'accrobranche, écoutez !