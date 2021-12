Marseille, deuxième ville la plus infidèle de France

Selon une étude réalisée par le site ExtraConjugales.com auprès de 1000 personnes au mois de décembre, Marseille est la deuxième ville en France où l'on serait le plus infidèle, après Paris mais devant Lille. 61% des femmes et 75% des hommes interrogés à Marseille auraient déjà été infidèles.

Selon les confidences avouées par les personnes interrogées, 61% des femmes interrogées à Marseille reconnaissent avoir déjà été infidèles, un chiffre qui grimpe à 75% des hommes. Des statistiques bien au delà des chiffres nationaux selons lequels 38 % des femmes en couple auraient déjà fauté au moins une fois dans leur vie, contre 58 % des hommes.

Trois Marseillais sur quatre auraient déjà été infidèles

Enzo et Sofiane, deux copains sur la Canebière sont un peu gênés "Comment dire... ce n'était pas officiel ! Bon, j'ai trompé une fois oui, mais j'ai regretté !". Les filles sont plus directes quand on leur demande si le Marseillais est fiable en couple : "Ca drague facilement dans le Sud et particulièrement à Marseille... et c'est vrai que ça mène à l'infidélité", raconte Julie. Avec son amie Juliane qui renchérit : "J'ai rencontré beaucoup de garçons, très peu de Marseillais, et ça ne s'est jamais très bien passé avec eux... alors effectivement, qu'ils soient infidèles, ça ne m'étonnerait pas : à éviter ! ".

Mais alors, les demoiselles dans tout cela ? Seraient-elles seulement victimes ? Loin de là !, confie l'une d'entre-elles : "Il faut dire la vérité, de nos jours ce sont les femmes qui ont des amants (...) elles n'ont pas honte et elles ont raison !". Anis lui répond : "Je pense que les femmes savent surtout mieux cacher les choses que les hommes, elles sont plus intelligentes que nous !".

Est-ce que ces écarts mettent les couples en danger ? Pas forcément, selon le fondateur du portail ExtraConjugales.com : "La plupart d’entre eux trompent pour s’accorder une parenthèse dans leur vie de couple. Mais 64 % des hommes et 57 % des femmes croient qu’il est possible de tromper son partenaire en l’aimant tout autant" souligne Alex Fantini, créateur de ce site de rencontres destiné aux personnes mariées ou en couple et qui compte plus d'un million d'utilisateurs en France.