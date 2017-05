"Marseille, il ne faut pas y mettre les pieds ? Nous, on y met les mains !"

Ils sont en train de faire le buzz : trois amis se sont filmés dans les plus beaux endroits de Marseille... en train d'y marcher sur les mains. Leur but ? S'amuser, en premier lieu, mais aussi changer le regard des gens sur leur ville.

Rémy, Sander et Mikael se sont rencontrés à l'école. Ces trois Marseillais sont du genre casse-cou. Dès qu'ils ont un moment, ils partent vers de nouvelles acrobaties. Au ski, mais aussi, plus souvent près de la mer, à Marseille. Ils sautent dans les calanques, font de l'escalade et marchent sur les mains.

De gauche à droite: Mikael, Sander et Rémy -

"On est comme ça. Moi j'ai fait de la gym plus jeune, Rémy du breakdance et c'est resté. On adore faire des sauts périlleux, des choses comme ça." explique Mikael. Les trois amis ont pris l'habitude de se filmer lors de leur différentes escapades.

Et la plupart du temps, c'est dans Marseille. "On est toujours à la recherche de nouveaux endroits, des spots pour sauter dans la mer par exemple. Marseille est une ville fantastiques. Il y a toujours des nouveaux endroits magnifiques à découvrir." raconte Rémy.

Alors un jour, ces trois copains ont eu une idée. "On s'est dit que chaque fois qu'on allait dans un endroits de Marseille que l'on aime, on se filmerait en train de marcher sur les mains. On veut montrer autre chose de notre ville que les règlements de compte." relate Rémy avant de poursuivre

"On dit qu'à Marseille il ne faut pas y mettre les pieds. C'est faux, regardez, nous on y met même les mains !"

Rémy, Sander et Mikael ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont encore plein d'idées. Pour la prochaine vidéo ils promettent d'y mettre un peu de leur autre passion: le foot.