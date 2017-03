Mauvaise habitude d'adolescents : se suspendre à l'arrière des tramways à Marseille

C'est un jeu dangereux et heureusement très marginal, mais il prend des airs d'effet de "mode" pour certains adolescents à Marseille : s'accrocher à l'arrière des tramways.

C'est en passe de devenir la mauvaise habitude d'une poignée d'adolescents en centre ville à Marseille : ils s'accrochent et se suspendent à l'arrière des tramways, aux essuie-glaces, précisément. Un "épiphénomène", mais qui interpelle.

Pour s'amuser... ou pour frauder. Voilà leurs principales motivations. De nombreux Marseillais assistent, médusés, à ce type de scènes.

"Quand le tram s'arrête, on monte, on s'accroche aux essuie-glaces et on y va. Comme un panda" Sarah, lycéenne qui s'est déjà livrée à cette "pratique" à plusieurs reprises