Marseille vue de l'espace grâce à l'astronaute français Thomas Pesquet

Marseille comme vous ne l'avez jamais vue : elle se contemple depuis l'espace grâce aux clichés de la station spatiale internationale. C'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui a posté la photo sur son compte Twitter ce jeudi 29 décembre. Et on y distingue très clairement le stade Vélodrome !

Marseille comme vous ne l'avez jamais vue ! Thomas Pesquet, astronaute français à bord de l'ISS (International Space Station), la station spatiale internationale, nous livre ce cliché de la ville, vue de l'espace.

This must be @Marseille! A little southern Sun in the @Space_Station with sunlight reflecting off @OM_English stadium pic.twitter.com/lt7nVoMNIN