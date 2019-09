Maryse est décédée quelques mois après avoir réalisé son rêve : voir le Mont-Saint-Michel

Mont Saint-Michel, France

Dans une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, le 6 février dernier, l'Azuréenne avait formulé le vœu de voir la Merveille et la "mer qui se retire" avant de mourir. Le conseil départemental de la Manche n'était pas resté insensible à sa requête et quelques semaines plus tard, elle avait pu découvrir la Merveille.