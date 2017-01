Massy : 168 euros d’amende pour une crotte de chien non ramassée

168 euros d’amende pour une crotte de chien non ramassée ! C’est ce que vient de voter le Conseil municipal de la ville de Massy, dans l’Essonne. Cher payé, reconnaît le maire de la ville, qui espère ainsi enfin avoir des trottoirs propres, après des années de campagne de prévention.

Dès le mois prochain, une « brigade verte », composée de deux agents municipaux spécialement formés, sillonnera la ville, à la recherche des propriétaires de chiens indélicats. « C’est pas propre », « pas agréable ». A Massy, comme dans tant d’autres villes, les habitants sont excédés. « Je suis obligée de laisser les poussettes à l’extérieur, et j’oblige les gens à se déchausser quand ils entrent chez moi » confie une assistante maternelle.

Ramasser les déjections de son chien : un geste simple © Maxppp - DR

A 83 ans, Michel promène au bout d’une laisse Douchka, son épagneul breton. Il la sort pour faire ses besoins trois fois par jour. Les poches remplies serviettes en papier, il met un point d’honneur à ramasser les déjections de son animal : « parce que c’est dégueulasse, il y a des fois où on met les pieds dedans. » Mais d’autres propriétaires de chiens n’ont pas ces scrupules.

Fabien, propriétaire d’un Yorkshire nain, affirme « essayer » de ramasser chaque fois qu’il le peut, « là où il y a des enfants », par exemple. Mais les exceptions sont nombreuses : dans l’herbe, autour des arbres… Après des années de prévention, avec l’installation de « sanichiens » -des espaces aménagés et nettoyés où les chiens peuvent faire leurs besoins-, distribution de kits propreté, le sénateur-maire de la ville, l’UDI Vincent Delahaye, a décidé désormais de frapper fort : « sans doute que c’est cher payé, dit-il, mais on veut que ce soit dissuasif. Quand on commence à être touché au portefeuille, on devient plus vigilant ».

La « brigade verte », composée de deux agents municipaux, sera opérationnelle dès le mois de février.