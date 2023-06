Match d'accession au Top 14 : l'hymne France Bleu Isère pour vibrer derrière le FC Grenoble Rugby

Votre radio vous fait vivre l'aventure des Grenoblois dans ce marathon pour accéder au Top 14. Ce samedi 3 juin, vivez le match d'accession avec un hymne. Suite à notre premier essai , Hubert un auditeur et supporter des Grenoblois a aidé Soisic pour compléter notre hymne.

ⓘ Publicité

Refrain :

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU

Vivez le match sur France Bleu Isère !

Rendez-vous dès 20h30, ce samedi 3 juin, avec les journalistes Antonin Kermen et Bastien Roques depuis le stade des Alpes.