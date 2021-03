Mathieu Sapin : Les anecdotes scabreuses d'un dessinateur à l'Elysée.

Mathieu Sapin a eu la chance de parcourir les couloirs de l'Élysée, il nous raconte ses pires anecdotes dans l'intimité du président de la République.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit le dessinateur Mathieu Sapin qui dévoile les coulisses du palais de l'Elysée. Dans ses bandes dessinées, l'artiste est au plus près de la vérité et ne s'épargne aucun détail, mêmes les moins ragoûtants.

J'ai vomi dans l'avion présidentiel

Lors de ses déplacements, il n'est pas rare que le président utilise un Falcon présidentiel, un avion privé dans lequel il est accompagné de plusieurs collaborateurs. Le dessinateur Mathieu Sapin, préparant sa bande dessinée sur les coulisses du pouvoir, se voit embarqué à bord lui aussi.

Les décollages sont assez rapides. Les atterrissages le sont également. Ces mouvements brusques de l'avion ne conviennent pas du tout au dessinateur. Il est pris d'un violent mal des transports.

"J'ai vomi dans les toilettes du Falcon présidentiel et ce n'est pas donné à tout le monde" avoue Mathieu Sapin au micro de France Bleu.

J'ai (presque) volé les codes nucléaires

Lorsque le président quitte le palais de l'Élysée, il est toujours accompagné d'un aide de camp responsable d'une mallette. Celle-ci contient des documents officiels et précieux comme les fameux codes nucléaires.

Lors d'un déplacement à la Réunion, constatant que l'aide de camp regardait ailleurs, l'idée de chaparder la mallette passe par la tête de l'auteur. Quel que soit le scénario de ce fantasme, il finit dans un face à face avec les forces de sécurité de l'Elysée, ce que Mathieu Sapin a préféré s'épargner.

Brigitte Macron et les suce-boules

Mathieu Sapin souhaite étudier la façon dont le pouvoir tente d'utiliser les artistes et les personnalités pour se mettre en scène.

C'est à cette occasion qu'il découvre que Jean Racine s'est lui-même mis au service du roi Louis XIV, en son temps. L'auteur a ainsi arrêté le théâtre assez jeune pour assurer la communication du roi durant une vingtaine d'années.

Au travers de cette anecdote et de son propre travail, Mathieu Sapin questionne la séduction qu'exerce le pouvoir. "Si on est élu, c'est que l'on a réussi à séduire assez de gens pour qu'ils nous choisissent" résume l'auteur. Les puissants sont toujours entourés de courtisans, des gens qui les entourent et sont sensibles aux honneurs. Cet effet de cour perdure aujourd'hui et Mathieu Sapin s'en amuse quand il déclare "Brigitte Macron les appelle d'ailleurs les suce-boules".