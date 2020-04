Mauléonnais : le confinement inspire un projet musical

Recréer du lien pendant mais aussi après le confinement. C'est l'objectif d'un animateur jeunesse du centre socio-culturel du pays mauléonnais, dans le nord Deux-Sèvres. Baptiste Séchet propose aux internautes d'écrire en musique sur cette période particulière que nous vivons.

Bizarrement ce confinement c'est un atout pour se mettre à écrire et exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit

Le principe, Baptiste l'explique en rappant dans sa vidéo : "si t'es confiné, attrape ton stylo, approche donc par ici, pas de coronacircus ni même de défi, ce que je te propose une pause et de l'écrit". Il a pré-sélectionné six propositions instrumentales "pour avoir support à l'écriture. L'idée n'est pas forcément de rapper ça peut être juste de parler, de balbutier, de chanter", précise Baptiste Séchet qui poursuit "on n'attend pas un talent. Bizarrement ce confinement c'est un atout pour se mettre à écrire et exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit".

Déjà des dizaines de contributions. "Je m'adressais plutôt à la base au public mauléonnais, pas forcément qu'aux jeunes d'ailleurs. Le plus jeune à 7 ans, le plus âgés 77 ans. On a de tous les profils, et là je vois bien que c'est sorti du territoire. Tant mieux", se réjouit-il.

Dans le projet de l'animateur du CSC il y a l'objectif d'organiser une rencontre et de faire un enregistrement de studio une fois le confinement terminé. "Pour garder une trace de ce moment si particulier", dit-il.