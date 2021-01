Mauvais numéro de centre de vaccination en Isère : c'est devenu "un cauchemar" pour Chrystel, dans le Cher

"Finalement j'ai fait appel à mon opérateur, je vais changer le numéro, à priori sans frais, on verra sur la prochaine facture". Ce jeudi soir, Chrystel nous répond, légèrement soulagée, mais toujours un peu déçue. Elle aurait aimé que les interlocuteurs qu'elle a eu au bout du fil "se bougent" pour trouver une solution et sortir d'une situation dont elle trouve finalement l'issue "toute seule" ou presque. "J'ai quand même trouvé une dame compréhensive à la préfecture de l'Isère".

Une rectification qui tarde au niveau du 0800.009.110

Au départ pourtant, Chrystel préférait prendre ça "avec le sourire". Les 14 et 15 janvier dernier, les numéros de centres de vaccinations affichés sur le site sante.fr comportaient une erreur en Isère, au niveau de la commune et du secteur de La Mure. Le numéro de portable annoncé était un vieux numéro qui, entre-temps, avait été réattribué à sa fille. Les appels étaient nombreux, mais Chrystel pensait que ça allait rapidement se calmer. De fait, une information au niveau de la préfecture de l'Isère a permis rapidement de modifier le numéro sur internet.

Malheureusement, quelques jours plus tard, le problème est toujours là lorsque les habitants du secteur font appel au numéro vert national 0800.009.110. Nouvel appel à la préfecture de l'Isère, ainsi qu'à l'ARS, et nouvelle "remontée d'informations" à Paris. La plateforme téléphonique règle une partie du problème... mais pas tout. Ce jeudi 28 janvier, au matin, Chrystel recevait encore les appels d'habitants d'une partie du plateau Matheysin, dont le code postal est le 38770. Sans compter que le mauvais numéro initial est, entre-temps, passé de smartphones en smartphones, d'ordinateurs en ordinateurs, via les réseaux sociaux. "J'ai eu des appels de pharmacies, de centres de santé..." décrit Chrystel.

La seule solution au final : changer de numéro

Alors, ce jeudi, Chrystel s'est résolue à faire appel à son opérateur pour changer de numéro. Gratuitement. Comme une victime de harcèlement. Sa fille a besoin de son portable. Elle n'a pas forcément les moyens de payer un nouvel abonnement. "Son père l'appelle sur ce numéro, sa grand-mère... ça m'embête de changer de numéro mais bon...". C'était la seule issue pour Chrystel qui aurait aimé "que les personnes qui disent qu'elle rappellent" rappellent vraiment et que ses différents interlocuteurs "se bougent pour proposer une solution". Une solution qui aurait peut-être été la même, mais elle n'aurait au moins pas craint d'en être de sa poche, ni été obligée de passer des coups de téléphone en plus.