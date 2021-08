Mauves-sur-Loire : cet aventurier retrouve son précieux canot avec France Bleu

Fabrice, qui descend la Loire à bord de son Canot bleu, a vécu une belle mésaventure à Mauves-sur-Loire. Arrêté sur la berge, il a vu son bateau partir à la dérive avec toutes ses affaires dessus. Après une belle chaîne de solidarité, il l'a retrouvé deux jours plus tard.

Fabrice Savajol et Manon Vautier-Chollet

Fabrice Savajol, "écrivain aventurier" qui descend la Loire à bord de son canot en ce moment, l'a vu partir à la dérive ce dimanche soir. Après son appel à l'aide, France Bleu Loire Océan l'a rencontré pour partir à la recherche de ce fameux bateau bleu, et l'a retrouvé avec lui mardi 3 août. Et si ce canot (avec toutes ses affaires dedans) a été récupéré, c'est grâce à une belle chaîne de solidarité.

J'ai dedans deux ou trois t-shirt auxquels je tiens beaucoup, et le portable d'un ami aussi.

Ce mardi 3 août, nous rencontrons Fabrice Savajol dans un bureau de la mairie de Mauves-sur-Loire. Il n'a pas de portable, et a trouvé refuge ici pour passer des coups de téléphone et tenter de retrouver son canot. En fin de matinée, nous partons avec lui en bord de Loire, pour tenter de trouver ce bateau, et retourner voir un pêcher qui a aidé l'homme originaire de Blois la veille. Première surprise : un habitant présent pense avoir vu le canot !

Le canot bleu au milieu de la Loire

France Bleu repart alors en voiture avec Fabrice à sa recherche, et au bout de quelques mètres, il pense reconnaitre son canot 5 places. Après un demi tour et un bout de chemin à pied, presque plus de doute, "c'est bien lui" s'exclame Fabrice. Un voisin lui prête des jumelles pour être sur, puis un autre lui prête son bateau pour aller le chercher. Autre surprise : une fois le canot bien retrouvé, l'aventurier se retrouve nez à nez avec de salariés de Voies navigables de France qui avaient mis le canot en sécurité avant de prévenir la police qu'il était retrouvé.