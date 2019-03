Un poitevin rejoint l'aventure Koh-Lanta dès ce vendredi soir

Poitiers, France

Il fait parti des vingt et un aventuriers de "Koh-Lanta, La Guerre des Chefs", et il est Poitevin. Maxime Berthon, 32 ans, est né dans la Vienne et vit aujourd'hui en périphérie de Poitiers. Vous le verrez ce vendredi soir dans le premier épisode de Koh-Lanta, et la mythique épreuve des "poteaux".

Depuis que j'ai 12 ans je m'intéresse à Koh-Lanta".

Si il ne peut rien dévoiler de sa participation, pour garder le suspense, Maxime Berthon nous a parlé de sa passion pour l'aventure. "Depuis que j'ai 12 ans je m'intéresse à Koh Lanta", explique le guide d'expédition et concepteur de voyage d'aventure. Petit, il lisait Tintin et Jules Verne.

Je fais un peu le caméléon, en m'adaptant à beaucoup de personnes".

Pour Maxime, sa patience et sa concentration font de lui un bon aventurier. "Je fais un peu le caméléon, en m'adaptant à beaucoup de personnes". L'adaptabilité donc, et aussi "le bon sens". Quand à la peur, elle se transforme plutôt en curiosité chez le poitevin.

Rendez-vous ce soir dès 21 heures sur TF1 pour les premiers pas de Maxime Berthon aux Fidjis pour Koh-Lanta.