Maxime, demi finaliste du "Meilleur pâtissier" sur M6 va faire un tour de France avec sa caravane

On connait déjà l'émission d'Antoine de Maximy "J'irai dormir chez vous", il y aura désormais "J'irai pâtisser chez vous", c'est en tout cas le concept imaginé par le jeune Maxime, habitant de Pont-à-Mousson, située entre Metz et Nancy. Âgé de 21 ans, il a participé à la neuvième saison de l'émission "Le Meilleur Pâtissier" sur M6 et a terminé demi-finaliste. C'est sur cette petite notoriété acquise que le jeune intrépide veut effectuer cet été un tour de France de la pâtisserie. Le principe est simple : il propose de cuisiner une recette de pâtisserie de leur choix à tous ceux qui accepteraient de lui réserver un petit bout de jardin pour qu'il puisse y garer sa voiture et sa caravane.

Mais la pâtisserie n'est qu'un prétexte explique Maxime, avide avant tout de rencontres avec les autres après une année de crise sanitaire où le lien social s'est rompu "Depuis un an, plus personne ne se rencontre, et moi ce que je veux c'est d'abord échanger avec les autres, apprendre des choses, et voir des gens que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. J'ai ce projet de faire le tour de France en tête depuis longtemps, je vais pouvoir le réaliser. Au départ, je voulais m'acheter un camping-car mais comme je n'ai pas beaucoup de sous, je me suis rabattu sur cette petite caravane vintage de 1977 que j'ai dû refaire du sol au plafond. "

Maxime a réaménagé sa caravane du sol au plafond © Radio France - Mohand Chibani

Recettes et rencontres filmées sur Youtube

Maxime ne part pas seul, il a réussi à convaincre sa petite amie de l'accompagner " mais à une condition" explique t-il "elle m'a imposé de lui réservé un placard dans la caravane pour ses robes et un autre pour ses chaussures alors que je pensais y mettre mes cannes à pêche. Tant pis, je les mettrai dans ma voiture".

Son périple qui durera environ deux mois (du 4 juillet au 26 août) l'emmènera d'abord en Normandie avant de se rendre en Bretagne, puis l'Alsace. "Nous ferons une petite pause avant de descendre dans le sud de la France, je vais avaler des milliers de kilomètres mais ça ne me fait pas peur, cela fait longtemps que j'avais ce projet en tête".

Maxime filmera chaque étape et chaque rencontre. Les vidéos seront diffusées sur son compte Youtube et son compte Instagram