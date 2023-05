Maxime Sorel a atteint le sommet de l'Everest et devient le premier marin à réussir cet exploit

Maxime Sorel et son équipe sont partis lundi 15 mai pour tenter l'ascension de l'Everest, le plus haut sommet planétaire. Ce jeudi 18 mai, le marin breton est parvenu à atteindre le sommet (8.848 mètres). Un authentique exploit, car il n'y a que 70% de réussite. Le skipper de l'Imoca VandB-Monbana-Mayenne est arrivé sur place début avril. Maxime Sorel, 36 ans, a enchaîné les expéditions et les ascensions à des altitudes de plus en plus élevées. Jusqu'à cette première tentative de l'ascension finale, lundi dernier. Il faut compter 2-3 jours pour la redescente au camp de base initial.

Maxime Sorel, originaire de Cancale, devient ainsi le premier homme à réussir ces deux performances : boucler un tour du monde à la voile (10e du Vendée Globe en 2021) et atteindre le sommet de l'Everest.