Maximus, le squelette de dinosaure star d’une vente aux enchères à Genève

Qui n’a pas rêvé d’avoir un dinosaure dans son salon ? Ce mardi à Genève, un squelette de Thescelosaurus Neglectus vieux de 66 millions d’années sera vendu aux enchères. Prix de départ : 200 000 euros !

Il s’appelle Maximus. "C’est un squelette de dinosaure Thescelosaurus Neglectus", explique Fabrice Van Rutten, spécialiste Arts de l’Antiquité de l’hôtel des ventes Piguet. Cette grosse bestiole est vielle de 66 millions d’années et elle a été découverte l’année dernière dans une rivière du Dakota aux Etats-Unis. "Ce dinosaure mesure trois mètres de long pour environ un mètre de haut, poursuit l’expert. Près de 75% de ses ossements proviennent du même individu et sont d’origine." Et ça, c’est assez rare affirment les responsables de la maison Piguet. Les os manquant ont été reconstitués grâce à l’impression 3D.

Maximus a vécu il y a 66 millions d'années. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE - A la découverte de Maximus, le squelette de dinosaure. Copier

Un dino en kit

Ce soir à Genève (19h), Maximus sera mis en vente à un prix de départ fixé à 200 000 euros. En plus du bonheur d’avoir acheté un squelette de dinosaure, son futur propriétaire pourra également s’amuser à la remonter lui-même. Et oui, Maximus sera livré… démonté ! "Il est en kit, souri Fabrice Van Rutten. Chaque pièce est numérotée et aimantée. Ensuite, il suffit de les placer au bon endroit sur la structure métallique." Et de suivre le plan de montage qui accompagnera le dino.

Mégalodon et météorite lunaire

Maximus ne sera pas la seule rareté proposée ce mardi soir. La vente de Piguet proposera également des fragments de météorites martienne et lunaire, des fossiles de crabes, de trilobites certains vieux de 470 millions d’années, ou encore un œuf de dinosaure ainsi que des dents de mégalodon.

C'est une grande émotion de pouvoir être très proche de ces dinosaures. Ce sont les prémices de la vie sur terre, c'est émouvant." - Bernard Piguet, commissaire-priseur

Bernard Piguet, commissaire-priseur. © Radio France - Richard Vivion

ECOUTEZ Bernard Piguet, commissaire-priseur. Copier

Egalement mis aux enchères : des dents de mégalodon...

© Radio France - Richard Vivion

un œuf de dinosaure...

© Radio France - Richard Vivion

Une météorite lunaire.