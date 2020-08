May'Box, une box de naissance 100% mayennaise, appelle au financement participatif

Une box cadeau pour les nouveaux-nés made in Mayenne et de fabrication artisanale : c'est le pari de May'Box. Une campagne de financement participatif est lancée pour permettre au projet de voir le jour.

Des bavoirs, anneaux de dentition, savons ou encore objets déco en tricot : dans les May'Box lancées par Fanny Morice, les essentiels pour bébé sont bien là. Cette éducatrice mayennaise, qui gère aussi son auto-entreprise de couture, lance une campagne de financement participatif pour ce projet auquel trois autres créatrices participent. "L'idée, c'est d'avoir _une box naissance avec des produits uniquement faits en Mayenne_", explique-t-elle.

Fabrication locale et naturelle

"Je cherchais un projet où je pourrais faire appel à des créateurs mayennais car il y en a de plus en plus, pour _promouvoir notre département_", lance Fanny Morice. Elle en contacte trois, dont elle apprécie le travail : Les savons de Raphaël, Micrine, La Fabrique d'Amélie, tous sont partants pour rejoindre la fondatrice de Turbulette & Cie dans l'aventure.

Tous les produits sont donc fait-main, de façon artisanale. S'ils se trouvent aussi dans les commerces, la box a l'avantage de garantir une certaine qualité assure Fanny Morice. "Les jeunes parents veulent de plus en plus des choses naturelles, qui n'ont pas fait trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez eux, sans des choses nocives à l'intérieur, estime-t-elle. Dans le commerce, il y a une telle gamme de choix qu'on est perdu. Avec nos produits, on a la composition exacte". Les quantités varient selon les box, leurs prix allant de 35 à 60 euros.

Financement participatif

Pour lancer le projet, May'Box fait appel au financement participatif. Une campagne est en ligne jusqu'au 10 septembre pour récolter 2.500 euros : c'est ce qui permettrait de lancer la production des 50 premières box. "L'idée, c'est d'avoir suffisamment de pré-commandes pour se lancer. Premier arrivé, premier servi", indique Fanny Morice.

Les pré-ventes se font en ligne. Vous pouvez aussi faire un don financier à partir de 5 euros. Pour les dons supérieurs à 10 euros, les donateurs auront des contreparties, comme recevoir les différentes box gratuitement. "C'est tout ou rien : _si on n'atteint pas le plafond de financement nécessaire, le projet ne se fait pas_, et les donateurs récupèrent leur argent", explique la fondatrice de May'Box.